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В Шацком районе при пожаре погибла 74-летняя женщина
Пожарные не допустили распространение огня на рядом стоящие дома.

В селе Черная Слобода Шацкого района при пожаре погибла 74-летняя женщина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сообщение о пожаре на улице Базарной поступило во вторник, 29 ноября, в 4:50. Сотрудники пожарной части заявили, что на место прибыли в 4:53. К месту пожара выехали десять сотрудников ПСЧ-48 и двое из дежурной пожарной команды Польно-Ялтуновского сельского поселения.

Пожар ликвидировали в 6:44. К этому времени огонь успел повредить значительную часть постройки. 74-летняя хозяйка дома погибла.

Отмечается, что пожарные не допустили распространение огня на рядом стоящие дома. Причина возгорания и ущерб устанавливают специалисты.