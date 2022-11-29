В Шацком районе при пожаре погибла 74-летняя женщина

Пожарные не допустили распространение огня на рядом стоящие дома.

В селе Черная Слобода Шацкого района при пожаре погибла 74-летняя женщина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Сообщение о пожаре на улице Базарной поступило во вторник, 29 ноября, в 4:50. Сотрудники пожарной части заявили, что на место прибыли в 4:53. К месту пожара выехали десять сотрудников ПСЧ-48 и двое из дежурной пожарной команды Польно-Ялтуновского сельского поселения.

Пожар ликвидировали в 6:44. К этому времени огонь успел повредить значительную часть постройки. 74-летняя хозяйка дома погибла.

Отмечается, что пожарные не допустили распространение огня на рядом стоящие дома. Причина возгорания и ущерб устанавливают специалисты.