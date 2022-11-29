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В рязанской администрации обсудили концепцию развития новой транспортной модели
Новую транспортную модель представила компания «Строй Инвест Проект». Ее обсудят с жителями города на различных площадках.

В рязанской администрации обсудили концепцию развития новой транспортной модели. Об этом вице-губернатор Артем Бранов написал на своей странице «ВКонтакте».

Бранов отметил, что рязанцы часто жалуются на работу общественного транспорта.

«Так, на Первомайском проспекте 31 пересекающийся маршрут, 27 маршрутов пересекаются на площади Победы. Это напрямую влияет как на пробки, так и на качество пассажирских перевозок. Нужно перестроить схему движения, чтобы она была максимально удобной и комфортной для пассажиров», — написал вице-губернатор.

Также Бранов отметил, что Рязани требуется обновление городского транспорта. Он сообщил, что в декабре для города рассчитывают закупить десять троллейбусов с автономным ходом. Это позволит продлить маршруты до отдалённых микрорайонов, в которых сейчас нет контактной сети.

В 2023 году для Рязани купят 47 низкопольных автобусов на газомоторном топливе.

Новую транспортную модель представила компания «Строй Инвест Проект». Ее обсудят с жителями города на различных площадках.