В РГАТУ прошел поэтический вечер «Литературная гостиная. Поэты Серебряного века»

В исполнении студентов звучали стихи поэтов «Серебряного века», а прекрасные голоса гостей из музыкального колледжа и элегантный внешний вид молодых артистов создавали необыкновенную атмосферу творческого праздника.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в читальном зале научной библиотеки прошел поэтический вечер.

«Литературная гостиная. Поэты Серебряного века» — так назывался вечер, организованный для обучающихся рязанского агроуниверситета и студентов Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых.

В исполнении студентов агротехнологического университета звучали стихи поэтов «Серебряного века», а прекрасные голоса гостей из музыкального колледжа и элегантный внешний вид молодых артистов создавали необыкновенную атмосферу творческого праздника. Всех покорила завораживающая игра на скрипке Артема Мишина и великолепная игра на фортепиано Дмитрия Верняка.

Студенты не просто исполняли стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах — в тщательно подобранных костюмах они входили в образы Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой. А благодарными зрителями в этот день были студенты факультета экономики и менеджмента, технологического факультета и сотрудники университета. Чарующие звуки «Серебряного века», теплая, душевная атмосфера вечера тронула каждого сидящего в зале.

Отдельную благодарность участники мероприятия выразили автору сценария — Мироновой Юлии Александровне, заведующему сектором научной библиотеки РГАТУ.