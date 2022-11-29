В Калининградской области разыскивают рязанца, скрывающегося от военного следственного отдела

Приметы: на вид 20 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные коротко стриженые, глаза карие.

В Калининградской области разыскивают Никиту Вячеславовича Агафонова из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Молодой человек 2002 года рождения зарегистрирован в селе Красном Миайловского района Рязанской области. Агафонов — военнослужащий по контракту, который скрывается от военного следственного отдела С. К. России по Гусевскому гарнизону.

Приметы: на вид 20 лет, рост 168 см, худощавое телосложение, темные коротко стриженые волосы, карие глаза. На левой стопе шрам от ранения, на правой кисти татуировка в виде надписи в три строчки курсивом.

Всех, кому известно о нахождении молодого человека, попросили сообщить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 8 (4012) 551-066 («телефон доверия» УМВД России по Калининградской области), 02 или 102.