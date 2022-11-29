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В Госдуму внесли проект закона о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины
За нарушение покоя граждан и тишины размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства и мощности двигателя.

В Госдуму внесли проект закона о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу регионы смогут устанавливать размер штрафа для владельцев особо «шумных» транспортных средств — спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности. За нарушение покоя граждан и тишины размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства и мощности двигателя.

Транспортные средства с «демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину» предлагается задерживать. Для «воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин» предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.