В Госдуму внесли проект закона о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины

За нарушение покоя граждан и тишины размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства и мощности двигателя.

В Госдуму внесли проект закона о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины. Об этом пишет РИА Новости .

Согласно документу регионы смогут устанавливать размер штрафа для владельцев особо «шумных» транспортных средств — спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности. За нарушение покоя граждан и тишины размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства и мощности двигателя.

Транспортные средства с «демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину» предлагается задерживать. Для «воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин» предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.