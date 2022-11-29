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В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества на девяти улицах
МУП РГРЭС проводит ремонтно-восстановительные работы.

В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества на девяти улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП РГРЭС.

Днем во вторник, 29 ноября, электричество отключили по следующим адресам:

  • улица Садовая;
  • улица Кудрявцева;
  • улица Пожалостина;
  • улица Павлова;
  • улица Свободы;
  • улица Почтовая;
  • улица Радищева;
  • улица Горького;
  • улица Щедрина.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Свет дадут через три часа с момента отключения», — отметил оператор.