В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества на девяти улицах
МУП РГРЭС проводит ремонтно-восстановительные работы.
В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества на девяти улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП РГРЭС.
Днем во вторник, 29 ноября, электричество отключили по следующим адресам:
- улица Садовая;
- улица Кудрявцева;
- улица Пожалостина;
- улица Павлова;
- улица Свободы;
- улица Почтовая;
- улица Радищева;
- улица Горького;
- улица Щедрина.
«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Свет дадут через три часа с момента отключения», — отметил оператор.