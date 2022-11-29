В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества на девяти улицах

МУП РГРЭС проводит ремонтно-восстановительные работы.

В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества на девяти улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП РГРЭС.

Днем во вторник, 29 ноября, электричество отключили по следующим адресам:

улица Садовая;

улица Кудрявцева;

улица Пожалостина;

улица Павлова;

улица Свободы;

улица Почтовая;

улица Радищева;

улица Горького;

улица Щедрина.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Свет дадут через три часа с момента отключения», — отметил оператор.