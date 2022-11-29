Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
-4°
Срд, 30
-4°
Чтв, 01
-5°
ЦБ USD 60.75 0.27 29/11
ЦБ EUR 63.3 0.42 29/11
Нал. USD 63.7 / 66.3 29/11 13:30
Нал. EUR 65.55 / 66.44 29/11 13:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
9 503
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
9 357
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
10 195
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
23 419
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Опубликованы фотографии из предконцепции для рязанского хлебозавода № 1
Разработкой проекта занимается мастерская садово-паркового искусства ZELENKA STUDIO, которая оформляла фотозоны на Лыбедском бульваре ко Дню города.

Сообщество «Главархитектура Рязанской области» опубликовало в своем Telegram-канале фотографии из предконцепции внутреннего двора рязанского хлебозавода № 1.

Разработкой проекта занимается мастерская садово-паркового искусства ZELENKA STUDIO, которая оформляла фотозоны на Лыбедском бульваре ко Дню города.

Разработчики опубликовали снимки, как будет выглядеть территория хлебозавода в зимнее и летнее время. Пользователи социальной сети обратили внимание, что березы в представленном проекте находятся на территории в бочках в летнее время. Зимой их, судя по снимкам, планируют убирать.

Некоторые пользователи социальной сети удивились, почему деревья решили не сажать в грунт.

Разработчики ответили на многочисленные комментарии: «Пространство должно быть многофункциональным. Для этого разработаны мобильные кадки. Изначально мы так и планировали высаживать в грунт, но тогда функционал пространства ограничивается. Нашли такой компромисс», — подчеркнули авторы проекта.

Они также подчеркнули, что публикуют свои работы для обсуждения концепции и окончательное решение еще не принято.