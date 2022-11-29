Опубликованы фотографии из предконцепции для рязанского хлебозавода № 1

Разработкой проекта занимается мастерская садово-паркового искусства ZELENKA STUDIO, которая оформляла фотозоны на Лыбедском бульваре ко Дню города.

Сообщество «Главархитектура Рязанской области» опубликовало в своем Telegram-канале фотографии из предконцепции внутреннего двора рязанского хлебозавода № 1.

Разработкой проекта занимается мастерская садово-паркового искусства ZELENKA STUDIO, которая оформляла фотозоны на Лыбедском бульваре ко Дню города.

Разработчики опубликовали снимки, как будет выглядеть территория хлебозавода в зимнее и летнее время. Пользователи социальной сети обратили внимание, что березы в представленном проекте находятся на территории в бочках в летнее время. Зимой их, судя по снимкам, планируют убирать.

Некоторые пользователи социальной сети удивились, почему деревья решили не сажать в грунт.

Разработчики ответили на многочисленные комментарии: «Пространство должно быть многофункциональным. Для этого разработаны мобильные кадки. Изначально мы так и планировали высаживать в грунт, но тогда функционал пространства ограничивается. Нашли такой компромисс», — подчеркнули авторы проекта.

Они также подчеркнули, что публикуют свои работы для обсуждения концепции и окончательное решение еще не принято.