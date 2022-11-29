Малков попросил правоохранительные органы заняться рязанским фондом капремонта

Он поручил заняться вопросом начальнику управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Сергею Сорокину, а прокурора Ивана Панченко попросил изучить ситуацию.

Губернатор Павел Малков попросил правоохранительные органы заняться рязанским фондом капремонта. Об этом губернатор заявил во вторник, 29 ноября, на заседании правительства.

Вице-губернатор Артем Бранов заявил, что программа капремонта в регионе сорвана.

«Шесть домов Рязани стоят с раскрытыми крышами, порядка 30 домов в городе имеют вопросы, и в районе [вопросы], в том числе с жизнями людей… В целом эту работу и министерства, и администрации просто провалили», — заявил Бранов.

Малков заявил, ситуация с капремонтом в регионе была без контроля.

«Прошу принять необходимые кадровые решения, объявить ответственным взыскания… Я внимательно изучил документы, как работал фонд капремонта в предыдущие годы. В моем понимании эти документы надо читать с правоохранительными структурами», — заключил политик.

Он поручил начальнику управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Сергею Сорокину заняться вопросом «поплотнее» и инициировать необходимые обращения, а прокурора Ивана Панченко попросил изучить ситуацию.