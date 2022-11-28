В рязанском театре кукол создадут первый в стране центр «ТеатровИдение»

В рамках проекта на базе театров нескольких регионов создадут сеть творческо-технологических центров.

Всероссийский проект «ТеатровИдение» стартует в рязанском театре кукол. Об этом сообщили в театре.

В рамках проекта на базе рязанского театра кукол будет создан первый в стране Творческо-технологический центр «ТеатровИдение». Коллектив сотрудников стал первым партнером проекта и ему также предстоит стать его соавтором.

Первым в истории проекта спектаклем, чью видеоверсию создаст команда проекта, будет спектакль «И НАКАЗАНIЕ» режиссера Олега Жюгжды. Сцены из романа Федора Достоевского станут объектом внимания мультимедиа специалистов со всей страны.

«Проект „ТеатровИдение“ осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и в тесном партнерстве с СТД Р. Ф. Как следует из названия, он объединяет театральное искусство и современные технологии», — рассказали в театре.

В рамках проекта на базе театров нескольких регионов создадут сеть творческо-технологических центров.

География первого этапа проекта, названного «ТеатровИдение — старт», охватит шесть городов в четырех федеральных округах, а на следующем этапе должна охватить всю страну: от Центрального федерального округа до Дальневосточного.

В театре кукол пояснили, что перед центрами поставят задачу — осуществлять поддержку в своих регионах специалистов, связанных с созданием и использованием различных видов видеоконтента в театре. Кроме того, «ТеатровИдение» — это многофункциональная медиаплатформа, с помощью которой профессионалы смогут упростить работу с видеоматериалами, а также получать специализированные знания, обмениваться опытом, повышать свою квалификацию.

Руководителем проекта стал Юрий Гаврилов, последние шесть лет — советник председателя Союза театральных деятелей России, Народного артиста РСФСР А. А. Калягина . Ранее Юрий Гаврилов был одним из основных разработчиков основ государственной культурной политики России.

Идеологией проекта помимо руководителя в команде будет занимаеться его заместитель Артем Верный, который более 20 лет осуществляет разнообразные проекты дистанционного обучения с широким использованием интернет-технологий.

За решение технических вопросов в проекте отвечает Владимир Ершов, автор ряда разработок по созданию и развитию online-трансляций и систем дистанционного обучения в России, который также начинал свою практическую работу с театрами с интернет-фестиваля «Театральная паутина».

Организацией работ по видеосъемке и созданию видеоверсий спектаклей в проекте занимается Владимир Бровкин, который уже не один год успешно возглавляет аналогичное направление в одном из пионеров этой области в стране — известнейшем московском театре « Мастерская П. Н. Фоменко».

Первое очное совещание в рамках проекта прошло на базе Рязанского театра кукол 28 ноября.

Команда проекта осмотрела площадку и оборудование театрального медиацентра, а также обсудила с руководством детали партнерства.

Первый очный этап проекта «ТеатровИдение» стартует на базе рязанского театра кукол в январе. Центральным событием станет видеосъемка постановки «И НАКАЗАНIЕ». В процессе съемок будет проходить обучение специалистов: режиссеров интернет-трансляций, операторов, звуковиков, монтажеров, а в рамках, предусмотренных программой тематических мастер-классов также и театральных менеджеров, юристов. И тематические мастер-классы, и практика работы на съемочной площадке будут доступны не только очным участникам, но и будут транслироваться в интернете. К участию пригласили профессионалов из всех регионов страны.

«Видеоверсия спектакля — самостоятельное произведение искусства. Со своими законами, приемам и языком. Спектакль „И НАКАЗАНIЕ“ был выбран в качестве образца как по эстетическим, так и по технологическим причинам. Сложная конфигурация сцены, разнообразие художественных средств, использование видеоконтента внутри повествования — постановка дает массу возможностей для использования различных приемов видеосъемки и позволяет продемонстрировать участникам обучения сложные и нестандартные технические решения», — отметили в театре.

Запись спектакля пройдет в Рязанском театре кукол в присутствии зрителей 26 и 27 января. В последующие два дня пройдут мастер-классы.