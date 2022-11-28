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В Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом
По информации портала, более 30 человек уже находятся в инфекционных отделениях больниц Красногорска, Дедовска и Истры. Туда же продолжают привозить работников маркетплейса. Многие из них в реанимации.

В Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил портал Mash со ссылкой на родственников заболевших.

По информации портала, более 30 человек уже находятся в инфекционных отделениях больниц Красногорска, Дедовска и Истры. Туда же продолжают привозить работников маркетплейса. Многие из них в реанимации.

Предположительно, все зараженные проживали в общежитии Нахабино по 4-5 человек в комнате. Несколько дней назад у всех началась головная боль, повысилась температура и появился кашель.