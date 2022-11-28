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Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом
Ранее появилась информация, что менингитом заболели более 30 сотрудников.

В пресс-службе Ozon опровергли информацию о том, что сотрудники со склада на Новой Риге массово заболели менингококковой инфекцией. Об этом передает РИА Новости.

В компании отметили, что заболели несколько сотрудников. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что менингитом заболели более 30 сотрудников.

«На небольшом фулфилмент-центре на Новой Риге выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что заболевшие находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.

Работников осмотрели медики. Также в сообщении добавили, что сотрудников вакцинируют сертифицированным лекарством «Менактра» и регулярно осматривают.

В компании заявили, что на складе провели дезинфекцию, сейчас там действует масочный режим и регулярно проводятся медицинские осмотры.