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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с зараженными менингитом сотрудниками Ozon
В управлении заявили, что в настоящее время с симптомами заболевания госпитализированы 11 человек, а еще 15 − с признаками ОРВИ.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с зараженными менингитом сотрудниками Ozon. Об этом в понедельник, 28 ноября, агентству РИА Новости сообщили в ведомстве.

В управлении заявили, что в настоящее время с симптомами заболевания госпитализированы 11 человек, а еще 15 — с признаками ОРВИ.

«В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon, расположенного в г. о. Истра, специалистами управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции», — говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре добавили, что на складах усилили дезинфекцию, организовали медицинский осмотр и лабораторное обследование контактировавших с заболевшими.

Ранее пресс-служба маркетплейса опровергла информацию о массовом заболевании менингитом сотрудников Ozon.