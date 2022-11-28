Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска

По его словам, ситуация вокруг Артемовска остается сложной, но российские войска, в частности, подразделения Вагнера, продвигаются вперед.

Российские войска близки к окружению Артемовска. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация вокруг Артемовска остается сложной, но российские войска, в частности, подразделения Вагнера, продвигаются вперед.

«Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка», — сказал он.