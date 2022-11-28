Появилось видео ДТП на улице Ленина с другого ракурса

Момент опубликовали в соцсетях.

В сети появилось еще одно видео момента ДТП на улице Ленина. Кадры в понедельник, 28 ноября, опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязанью.

Запись сделана с камер уличного видеонаблюдения.

Речь идет об аварии, которая случилась в субботу, 28 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Там 26-летний житель Рязани за рулем «ВАЗ-2109» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 18-летнего рязанца. От удара «ВАЗ-2109» опрокинулся и столкнулся со стоявшими автомобилями Renault Kaptur и Lada Kalina. В результате происшествия водитель «ВАЗа» получил травмы, его госпитализировали.

Ранее в сети появились кадры с видеорегистратора.