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Появилось видео момента массового ДТП возле рязанской филармонии
Опубликовано видео момента массового ДТП, которое произошло в Рязани на улице Ленина в субботу, 26 ноября. Видео размещено в телеграм-канале «аТипичная Рязань».

Опубликовано видео момента массового ДТП, которое произошло в Рязани на улице Ленина в субботу, 26 ноября. Видео размещено в телеграм-канале «аТипичная Рязань».

Запись сделана с видеорегистратора очевидца.

Напомним, 26-летний житель Рязани за рулем «ВАЗ-2109», по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 18-летнего рязанца. От удара «ВАЗ-2109» опрокинулся и столкнулся со стоявшими автомобилями Renault Kaptur и Lada Kalina. В результате происшествия водитель «ВАЗа» получил травмы, его госпитализировали.