Песков не прокомментировал петицию с призывом прекратить спецоперацию

Ранее на сайте change.org появилось обращение матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения «Феминистское антивоенное сопротивление». В нем они попросили вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.

В Кремле не видели петицию с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

Ранее на сайте change.org появилось обращение матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения «Феминистское антивоенное сопротивление». В нем они попросили вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.

Песков заявил, что не видел петицию, поэтому не может ее прокомментировать.

«Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

Также его спросили, как такой поступок оценивают после встречи Путина с матерями солдат.

«"Я не могу оценивать, потому что я не понимаю, что это за поступок, что они имеют в виду». Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно", — подытожил Песков.