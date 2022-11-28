Мобилизованный напал на сотрудника ДПС в Рязани, пытаясь спасти жену от штрафа за пьяное вождение

В Рязани мобилизованный напал на сотрудника ДПС, пытаясь спасти жену от штрафа за пьяное вождение. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Вечером в воскресенье, 27 ноября, 41-летний пулеметчик из Тульской области выпивал с супругой. После застолья жена мужчины села за руль семейного Hyundai Solaris. Машину остановил сотрудник ДПС. Полицейский заинтересовался состоянием девушки и обнаружил, что она пьяна. Сотрудник ДПС решил выписать ей штраф.

Супруг девушки выступил против этого. Он ударил полицейского в лицо кулаком и сломал ему нос.

Сотрудник ДПС попал в больницу, военному грозит уголовное дело. Также отмечается, что силовики проверят, почему мужчина находился за пределами военной части.