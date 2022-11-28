«Коммерсантъ»: российские банки начали массово отказывать мобилизованным в кредитных каникулах

Пользователи начали массово жаловаться, что им либо отказывают в предоставлении кредитных каникул, либо есть технические ошибки.

Мобилизованным начали массово отказывать в предоставлении кредитных каникул. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на форум Banki.ru.

На форуме пользователи начали массово жаловаться, что им либо отказывают в предоставлении кредитных каникул, либо есть технические ошибки. Так, один из клиентов заявил, что пытался оформить каникулы по кредиту для мобилизованного отца, однако в банковском чате игнорировали запросы, а на горячей линии бросали трубку. Другим пользователям либо вовсе отказывают в кредитных каникулах, либо формально одобряют каникулы, но в личном кабинете график платежей не меняется.

В самих кредитных организациях признаются, что при предоставлении кредитных каникул есть трудности. Например, в ХКФ-банке возникают «технические проблемы» при подключении каникул, а в МТС-банке — необходимо время на доработку настроек технического характера.

По словам юристов, банки вправе отказывать клиентам в кредитных каникулах из-за несовершенства самой программы.