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Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
К делу планируют приобщить документы из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова.

Дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернули на стадию судебного следствия. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили РИА Новости.

«Возобновить судебное следствие со стадии дополнений», — объявил судья.

Как передает агентство, к делу планируют приобщить документы из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова.

Стрельба в Пермском вузе произошла утром 20 сентября 2021 года. 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с оружием в один из корпусов университета и открыл там стрельбу. Он убил шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС. Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений, после чего он впал в кому и ему ампутировали ногу. Ему грозит пожизненный срок.