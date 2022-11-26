В ДТП возле рязанской филармонии пострадал 26-летний водитель «ВАЗа»

В Рязани в ДТП, которое произошло в субботу, 26 ноября, на улице Ленина, пострадал 26-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в ДТП, которое произошло в субботу, 26 ноября, на улице Ленина, пострадал 26-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 12:25, 26-летний житель Рязани за рулем «ВАЗ-2109», по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 18-летнего рязанца.

От удара «ВАЗ-2109» опрокинулся и столкнулся со стоявшими автомобилями Renault Kaptur и Lada Kalina.

В результате происшествия водитель «ВАЗа» получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.