Появилось видео с места ДТП возле рязанской филармонии
Появилось видео с места серьезной аварии, которая произошла днем в субботу, 26 ноября, на улице Ленина в Рязани. Видеозапись прислали РЗН. инфо очевидцы.
Появилось видео с места серьезной аварии, которая произошла днем в субботу, 26 ноября, на улице Ленина в Рязани. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Напомним, возле здания филармонии столкнулись Renault Kaptur и ВАЗ. На месте работали сотрудники скорой помощи и спасатели.
Выясняется информация о пострадавших.