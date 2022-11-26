Рязанцы возмутились «утилизацией» мусора рядом с ЖК «Лето»

Рязанцы сняли на видео, как мусоровоз сбрасывает строительные отходы прямо на землю за жилыми домами в Московском районе.

Рязанцы сняли на видео, как мусоровоз сбрасывает строительные отходы прямо на землю за жилыми домами в Московском районе. Запись РЗН. инфо прислала подписчица.

«Здравствуйте. Вот так незаконно утилизируют строительный мусор за ЖК „Лето“. На просьбу водителя показать разрешение на вывоз мусора водитель просто сел в машину. Госномер В317ТС62», — говорится в сообщении.