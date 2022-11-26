МЧС предупредило рязанцев о гололеде
Рязанцев предупредили о гололеде. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили о гололеде. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
До конца суток 26 ноября и ночью 27 ноября на территории региона местами сохранится гололед, на дорогах гололедица.
Жителей просят быть осторожными и соблюдать простые правила безопасности.
Напомним, в Рязанской области в воскресенье, 27 ноября, температура воздуха ночью составит −7…−2, днем −5…−0 градусов.