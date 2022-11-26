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В Рязанской области 27 ноября ожидается до -7 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 27 ноября, температура воздуха ночью составит −7…−2, днем −5…−0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 27 ноября, температура воздуха ночью составит −7…−2, днем −5…−0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, местами ожидается гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.