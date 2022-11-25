Стала известна личность погибшего пешехода под Скопином

60-летнего мужчину сбил «ВАЗ», после чего на него наехал Nissan. От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.

Стала известна личность погибшего пешехода под Скопином. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в пятницу, 25 ноября, в 06:35 в селе Корневое. «ВАЗ-2110» под управлением 57-летнего жителя Скопина сбил 60-летнего пешехода, который шел по дороге. После этого на мужчину наехал Nissan Terrano, которым управлял 59-летний скопинец.

От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места смертельной аварии.