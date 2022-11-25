Рязанского депутата гордумы Дмитрия Володина осудили на три года условно за мошенничество. Об этом Володин написал на своей странице «Вконтакте».
Володин рассказал, что Советский районный суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. По информации суда, депутат получил из бюджета 420 тысяч рублей, но не исполнил свои профессиональные обязанности и присвоил деньги себе.
Дмитрию Володину назначили три года условно и обязали выплатить городу 420 тысяч рублей.
Ранее такой же срок получил депутат облдумы Никита Усачев. Также по делу о мошенничестве осудили бывшего депутата Инну Орешину.
Против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов.