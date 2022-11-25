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Рязанского депутата гордумы Дмитрия Володина осудили на три года условно за мошенничество
Также депутата обязали выплатить городу 420 тысяч рублей.

Рязанского депутата гордумы Дмитрия Володина осудили на три года условно за мошенничество. Об этом Володин написал на своей странице «Вконтакте».

Володин рассказал, что Советский районный суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. По информации суда, депутат получил из бюджета 420 тысяч рублей, но не исполнил свои профессиональные обязанности и присвоил деньги себе.

Дмитрию Володину назначили три года условно и обязали выплатить городу 420 тысяч рублей.

Ранее такой же срок получил депутат облдумы Никита Усачев. Также по делу о мошенничестве осудили бывшего депутата Инну Орешину.

Против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов.