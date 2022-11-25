Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 26 ноября, в культурном пространстве Fabrika пройдет музыкальный вечер JAZZ WORKSHOP.

В клубе FREEDOM Concert Hall 26 ноября пройдет концерт уральской рэп-группы 2RBINA 2RISTA. Осенью группа отправилась в большой концертный тур по стране. В программе — новые ядерные трэки и старые мощные хиты, много нового мерча и Автограф-сессия.

26 и 27 ноября на сцене рязанского музыкального театра покажут мюзикл в двух действиях «Призрак замка Кентервиль» по мотивам повести Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».

В воскресенье, 27 ноября, в концертном зале рязанской областной филармонии состоится концерт рязанского губернаторского симфонического оркестра «Клавесин. Моцарт. И конфеты».

27 ноября в студии творчества «Тепло» пройдет невечеринка «С закрытыми глазами». Невечеринка — это возможность прочувствовать мир без визуальной картинки.

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