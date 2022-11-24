В Тюменской области отец случайно застрелил девятилетнего сына на охоте

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В Тюменской области отец случайно застрелил девятилетнего сына на охоте. Об этом пишет Telegram-канал 112 .

Инцидент произошел в деревне Малиново. 40-летний мужчина пошел стрелять из из охотничьего ружья ТОЗ-91 вместе с сыном. Он увидел движение за деревом, выстрелил и попал ребенку в голову. Третьеклассник умер до приезда медиков.

Отмечается, что семья характеризуется положительно, родители воспитывают еще шестилетнего сына.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.