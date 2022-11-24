В Ряжске остановили пьяную девушку на «Солярисе»

Девушке грозит штраф и лишение «прав».

В четверг, 24 ноября, в Ряжске остановили пьяную девушку на Hyundai Solaris. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Hyundai Solaris, за рулем которого была 21-летняя девушка, остановили около 1:10 на улице Мичуринской в Ряжске. При общении полицейские предположили, что она пьяна. Алкотестер показал 0,567 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Девушку отстранили от управления машиной и составили протокол. Ей грозит штраф и лишение «прав».