В рязанской школе — гимназии № 5 открыли отделение бильярдного спорта

В секции будут заниматься 86 юных бильярдистов.

В среду, 23 ноября, на базе МБОУ «Гимназия № 5» открыли отделение ГАУ РО «СШОР ЦСК» по бильярдному спорту. В секции будут заниматься 86 юных бильярдистов.

На открытии присутствовали первый вице-президент, исполнительный директор федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов, депутат рязанской гордумы, почетный президент РСОО «Рязанская областная федерация бильярдного спорта» Александр Лемдянов, начальник отдела министерства физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Хавронин, вице-президент федерации бильярда Рязанской области Алексей Кузьмин, директор ГАУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва «ЦСК» Алексей Морозов.

«В Рязанской области бильярдный спорт развивается очень и очень динамично, — сказал первый вице-президент федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов. — Это происходит во многом благодаря руководству федерации бильярдного спорта Рязанской области и энтузиастам, занимающимся развитием этого вида спорта в регионе. В Рязани очень много молодых ребят и взрослых людей играют в бильярд. Я этому очень рад. Я просто уверен, что из сидящих сейчас в этом зале кто-то станет чемпионом».

На открытии Яков Львович вручил памятные медали за развитие бильярдного вида спорта в регионе, выпущенные федерацией бильярдного спорта России «К 200-летию основателя русского бильярда Арнольда Фрейберга» и медаль «30 лет федерации бильярдного спорта России».

«Бильярд в Рязанской области активно развивается, — сказал начальник отдела регионального минспорта Игорь Хавронин. — В регионе этим видом спорта занимаются более 800 человек. Помимо спортивных школ региона, отделения бильярда открыты в школах № 16, № 75 и теперь в гимназии № 5. Хотел бы поблагодарить спортсменов и тренеров. Желаю им побед и процветания».

Всех присутствующих ждали и выступления вокальных коллективов, а также мастер-класс от ведущих спортсменов Рязанской области по бильярдному спорту Кирилла Гранкина и Даниила Свистунова.