В Рязанской области жителя Ставрополья осудили за изготовление наркотиков

В декабре 2020 года в помещении частного дома он оборудовал лабораторию, в которой он и его двое знакомых изготавливали мефедрон.

В Рязанской области жителя Ставрополья осудили за изготовление наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчина действовал в составе организованной группы. В декабре 2020 года в помещении частного дома он оборудовал лабораторию, в которой он и его двое знакомых изготавливали мефедрон.

Участок для конспирации обнесли высоким забором и организовали там нарколабораторию. С помощью сообщников злоумышленники приобрели реактивы и оборудовали помещение лаборатории современными системами вентиляции и дегазации.

Деятельность пресекли в июне 2021 года сотрудники ФСБ России и сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии.

Из оборота изъяли более 230 килограммов синтетического наркотического средства, более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотиков.

Расследованием уголовного дела занимался следователь УФСБ России по Рязанской области.

Действия осужденного квалифицировали как незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере.

Подсудимый способствовал расследованию и раскаялся в преступлении. Также суд учел, что он не имеет детей. Кроме того, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении других фигурантов рассматривается в Рязанском областном суде.