Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-4°
Сбт, 26
-2°
ЦБ USD 60.39 -0.11 25/11
ЦБ EUR 62.78 0.5 25/11
Нал. USD 63.36 / 65.19 24/11 17:35
Нал. EUR 64.75 / 65.99 24/11 17:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
5 908
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
6 063
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 884
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 128
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области жителя Ставрополья осудили за изготовление наркотиков
В декабре 2020 года в помещении частного дома он оборудовал лабораторию, в которой он и его двое знакомых изготавливали мефедрон.

В Рязанской области жителя Ставрополья осудили за изготовление наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчина действовал в составе организованной группы. В декабре 2020 года в помещении частного дома он оборудовал лабораторию, в которой он и его двое знакомых изготавливали мефедрон.

Участок для конспирации обнесли высоким забором и организовали там нарколабораторию. С помощью сообщников злоумышленники приобрели реактивы и оборудовали помещение лаборатории современными системами вентиляции и дегазации.

Деятельность пресекли в июне 2021 года сотрудники ФСБ России и сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии.

Из оборота изъяли более 230 килограммов синтетического наркотического средства, более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотиков.

Расследованием уголовного дела занимался следователь УФСБ России по Рязанской области.

Действия осужденного квалифицировали как незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере.

Подсудимый способствовал расследованию и раскаялся в преступлении. Также суд учел, что он не имеет детей. Кроме того, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении других фигурантов рассматривается в Рязанском областном суде.