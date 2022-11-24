В Рязанской области жителя Ставрополья осудили за изготовление наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Мужчина действовал в составе организованной группы. В декабре 2020 года в помещении частного дома он оборудовал лабораторию, в которой он и его двое знакомых изготавливали мефедрон.
Участок для конспирации обнесли высоким забором и организовали там нарколабораторию. С помощью сообщников злоумышленники приобрели реактивы и оборудовали помещение лаборатории современными системами вентиляции и дегазации.
Деятельность пресекли в июне 2021 года сотрудники ФСБ России и сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии.
Из оборота изъяли более 230 килограммов синтетического наркотического средства, более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотиков.
Расследованием уголовного дела занимался следователь УФСБ России по Рязанской области.
Действия осужденного квалифицировали как незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере.
Подсудимый способствовал расследованию и раскаялся в преступлении. Также суд учел, что он не имеет детей. Кроме того, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении других фигурантов рассматривается в Рязанском областном суде.