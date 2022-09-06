В Рязанской области осудят троих ставропольцев за изготовление более 230 килограмм наркотиков

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»).

В Рязанской области осудят троих ставропольцев за изготовление более 230 килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2020 года организованная группа в частном доме оборудовала лабораторию, где в промышленных масштабах на высокотехнологичном оборудовании изготавливали мефедрон. Организатор и два исполнителя соблюдали меры конспирации: на участке построили высокий забор, все компоненты покупали обезличенным путем, для общения использовали зашифрованные каналы связи. В помещении установили современные системы вентиляции, а, чтобы не привлекать внимания соседей, рядом с домом поселили родственников.

В июне 2021 года деятельность подпольной лаборатории пресекли. Там нашли более 230 килограммов мефедрона. Уточняется, что это около 460 тысяч разовых доз. Также оперативники изъяли более 10 тонн прекурсоров и спецоборудование. В оперативно-профилактических мероприятиях участвовали офицеры ФСБ России и сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»).

Расследование уголовных дел проводилось следователями следственного отделения управления ФСБ России по Рязанской области.

Материалы дела направили в рязанский областной суд.

Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него направили в рязанской районный суд.

Фотографии УФСБ России по Рязанской области