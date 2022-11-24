В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД

Правоохранители проверят правила перевозки детей-пассажиров.

В четверг, 24 ноября, в Рязанской области пройдут рейды по пресечению правил перевозки детей в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители проверят правила перевозки детей-пассажиров.

«Необходимо помнить, что ребенок в возрасте до семи лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым. За нарушение данного правила предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей», — напомнили рязанцам.