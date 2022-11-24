В Рязани пройдет этап Кубка Содружества по биатлону

Этапа Кубка Содружества пройдет 24-25 декабря на биатлонном комплексе ГАУ РО «СШ «Алмаз».

Кубок Содружества — международный турнир биатлонного сезона 2022-2023 года, в котором примут участие сильнейшие биатлонисты России и Республики Беларусь: призеры Олимпийских игр и чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков, призер Олимпийских игр и Чемпионатов мира Эдуард Латыпов, чемпион мира Антон Бабиков, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, Серебряный призер Игр в Пекине 2022 Антон Смольский и многие другие.

Рязанскую область на Кубке Содружества представят члены сборной команды Рязанской области: Дмитрий Мысев — мастер спорта России, бронзовый призер Чемпионата России (2021 год) по летнему биатлону в эстафете, Артем Смирнов — мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России в эстафете (2022 год).

Этапа Кубка Содружества пройдет 24-25 декабря на биатлонном комплексе ГАУ РО «СШ «Алмаз».

Как добраться: биатлонный комплекс «Алмаз» расположен в 16 километрах от центра Рязани, на 13 километре Солотчинского шоссе, неподалеку от экопарка «Поляны». Для личного автотранспорта предусмотрены парковки.

Программа соревнований:

24 декабря:

10.40 — суперспринт мужчины, квалификация;

12.10 — торжественная церемония открытия;

12.30 — суперспринт мужчины, финал;

14.10 — суперспринт женщины, квалификация;

16.00 — суперспринт женщины, финал;

25 декабря:

11.00 — большой масс-старт 15 км мужчины;

14.00 — большой масс-старт 12 км женщины.

Все гонки Кубка Содружества в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч-ТВ».

Гостей ждет большая развлекательная программа: единственный в России лыжный оркестр «УралБэнд» (г. Екатеринбург), танцевальные команды, шоу аниматоров, Дед Мороз и, конечно же, незабываемые спортивные эмоции! Спортивный комментатор — Андрей Романов (МАТЧ-ТВ, г. Москва).

Билеты можно приобрести на сайте Kassy.ru:

https://rzn.kassy.ru/events/sport/2-3490/

https://rzn.kassy.ru/events/sport/2-3491/

Стоимость билета на один соревновательный день 300 рублей. Дети до 14 лет (по предъявлению свидетельства о рождении) проходят на стадион бесплатно в сопровождение взрослых.

Организаторы соревнований: Минспорт России, Союз биатлонистов России, министерство физической культуры и спорта Рязанской области. Соревнования проходят при поддержке «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Матч-ТВ».