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В России предложили ввести наказание за нарушение правил выгула собак

В России предложили ввести новое наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. Об этом пишут «Известия».

Законопроект в Госдуму планирует ввести группа депутатов ЛДПР. По информации издания, законопроект предлагает ввести новую статью — «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах». За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тысяч рублей.

Авторы в пояснительной записке отметили, что запрет на выгул потенциально опасных пород установлен только в отдельных субъектах, а меры ответственности нигде не прописаны.

В законопроекте предлагается наделить органы МВД полномочиями по составлению и протоколов и рассмотрению административных дел, а также вводить штрафы к хозяевам животных.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что после получения отзыва кабмина законопроект сразу же будет внесен в Госдуму.