Рязанская гордума внесла изменения в бюджет города

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рязани на 2022 год составит 17 млрд 88 млн рублей.

В четверг, 24 ноября, на заседании гордумы депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Председатель комитета по бюджету Галина Трушина сообщила, что предлагается увеличить доходную и расходную часть бюджета на 206,3 млн рублей, в том числе 126,6 млн рублей за счет дополнительных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличится на 147,8 миллиона рублей, в том числе 145,6 млн рублей выделят на общедоступное бесплатное дошкольное и общее образование, 2,1 млн рублей — на финансирование и обеспечение образования в частных школах и детских садах. Межбюджетные трансферты уменьшат на 21,2 млн рублей.

Из них 12,2 миллиона рублей пойдет на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 9 миллионов рублей — выплата компенсации родительской платы за детский сад. Ассигнования увеличатся на 86,3 миллиона рублей. 19 млн рублей пойдет на возмещение расходов транспортным предприятиям связанных с перевозкой льготников.12,8 млн рублей планируют выделить на заключение муниципального контракта на перевозку пассажиров.

10,2 млн рублей — на питание детей в детсадах. На оплату коммунальных услуг учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации Рязани пойдет 10 млн рублей, на оплату исполнительных документов — 5,1 млн рублей.4,2 млн рублей выделят на выполнение проектов благоустройства территорий, прошедших отбор по результатам онлайн-голосования и объектов, благоустройство которых планируется в 2023 году по поручению губернатора.

К ним относится: площадь Победы, парк имени Гагарина, Лесопарк, Черезовские пруды, Нижний городской парк, сквер на Соборной, сквер имени Маргелова.

1 млн планируют выделить на спил аварийных деревьев на кладбищах города. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рязани на 2022 год составит 17 млрд 88 млн рублей. Общий объем расходов составит 17 млрд 821 млн рублей. Дефицит — 733 млн рублей.