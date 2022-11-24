Опубликовано постановление о росте на 9% коммунальных услуг в Рязанской области

С 1 декабря 2022 года в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 9%. Соответствующее постановление губернатора о предельных индексах роста тарифов опубликовали в четверг, 24 ноября.

Согласно документу, плата вырастет с 1 декабря 2022 года и станет действовать в 2023 году. Плата за электричество, отопление, горячую и холодную воду и водоотведение увеличится на 9%, вывоз ТКО — на 11%, а газоснабжение — на 8,5%. Отметим, что не в каждом районе повысятся сразу все показатели.

В Рязани тарифы повысят на: