Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-3°
ЦБ USD 60.66 -0.08 23/11
ЦБ EUR 62.18 0.06 23/11
Нал. USD 63.15 / 63.36 23/11 11:45
Нал. EUR 64.47 / 65.23 23/11 11:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
4 838
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
4 842
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
5 973
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
19 227
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах
В силе останется запрет на оборудование в жилье бань и саун.

В России разрешат устанавливать в квартирах хамамы и инфракрасные кабины. Об этом передает РИА Новости.

В силе останется запрет на оборудование в жилье бань и саун.

«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа „хамам“ и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — говорится в приказе МЧС России.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.