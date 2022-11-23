В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах

В силе останется запрет на оборудование в жилье бань и саун.

В России разрешат устанавливать в квартирах хамамы и инфракрасные кабины. Об этом передает РИА Новости .

В силе останется запрет на оборудование в жилье бань и саун.

«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа „хамам“ и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — говорится в приказе МЧС России.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.