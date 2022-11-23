Силовики показали дом предпринимателя, которого подозревают в хищении миллионов на гособоронзаказе

Опубликованы фото комнат особняка задержанного

Силовики показали дом директора компании, которого подозревают в хищении миллионов на гособоронзаказе. Издание Baza опубликовало фото из дома задержанного Владимира Масленского. Он возглавляет таганрогскую компанию «Звезда-Стрела». Вместе с руководителем военного представительства из Минобороны его подозревают в хищении 15 миллионов на военных заказах.

По версии следствия, руководители предприятия «Звезда-Стрела» и Андрей Подлесный, начальник военного представительства самого Минобороны, вносили недостоверные данные «в расчетно-калькуляционные материалы». Таким образом они, как утверждают правоохранители, воровали деньги на гособоронзаказе.

С чем именно были связаны эти контракты, пока неизвестно, но ущерб оценивается в 15 миллионов рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.