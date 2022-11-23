Рязанца осудят за нападение на двух девушек

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1982 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование и покушении на грабеж.

Вечером 21 октября 2021 года обвиняемый увидел на улице девушку, ударил ее по голове и отобрал сумку. Потерпевшая попыталась сопротивляться, из-за чего мужчина не довел преступление до конца.

В этот же вечер он попытался изнасиловать несовершеннолетнюю, напав на нее недалеко от ее дома. Потерпевшая закричала, что привлекло внимание супружеской пары, возвращавшейся из магазина и помешало подозреваемому довести преступление до конца. Мужчина скрылся.

Личность нападавшего установили, подозреваемого задержали.

Уголовное дело направили в суд.