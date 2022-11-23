Экс-депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин пока не отправился в зону СВО

Сейчас он — заместитель командира полка по военно-политической работе в Сельцах

Экс-депутат Госдумы Александр Шерин пока не отправился в зону СВО. В среду, 23 ноября, телекомпания «Город» выпустила сюжет, в котором рассказала, как к мобилизованным в Сельцах приехали представители «Молодой гвардии». Спикером в сюжете выступил Александр Шерин.

«Молодогвардейцы» привезли, как сказано в видеоролике, необходимые для быта вещи: гвозди, шурупы, молотки. «С боевыми средствами здесь проблем нет. Обеспечивает Минобороны», — сообщил журналист телекомпании.

Александр Шерин, которого в сюжете представили как заместителя командира полка по военно-политической работе, обратился к родственникам мобилизованных:

«Пользуясь случаем, я бы хотел сказать женам военнослужащим, детям, родным и близким, что ваши мужики, которые стоят в строю, настоящие герои», — заявил Александр Шерин.

Напомним, в конце октября Александр Шерин рассказал изданию «Вид Сбоку», что пришел в военкомат без повестки после объявления частичной мобилизации. 18 октября он официально находится в штате мотострелкового полка. Свой поступок он отказался называть героическим, отметив, что будет полезен для того, чтобы рязанские мужчины вернулись домой живыми и здоровыми. Для этого, по словам Шерина, рядом с ними «должно быть максимально количество профессиональных опытных офицеров».

Александр Шерин был депутатом Госдумы в 2014—2021 годах, потом претендовал на пост председателя ЛДПР, но не был включен в бюллетень. В итоге его исключили из партии. Во время своего депутатства он регулярно принимал участие в политических ток-шоу на центральных телеканалах.