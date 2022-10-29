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Экс-депутат Госдумы от Рязанской области отправится на спецоперацию
Александр Шерин вошел в штат мотострелкового полка Рязанской области

Экс-депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин вошел в штат мотострелкового полка Рязанской области. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

Изданию экс-депутат рассказал, что пришел в военкомат без повестки после объявления частичной мобилизации. 18 октября он официально находится в штате мотострелкового полка.

«Тут нет никаких героических с моих стороны поступков — человеку, который имеет офицерские погоны, диплом выпускника военного училища, немедленно прибыть в военкомат и сообщить, что он находится в состоянии ожидания и может руководить теми людьми, которых прислали с гражданки… Считаю, что я буду полезен, чтобы наши рязанские мужчины вернулись домой живыми и здоровыми. Для этого рядом с ними должно быть максимально количество профессиональных опытных офицеров», — прокомментировал Шерин свое решение «Вид Сбоку».

Рязанский мотострелковый полк входит в структуру регулярных вооруженных сил РФ, как отметил Шерин, это «не ополченцы, не добровольцы, не ЧВК».

После подготовки и боевого слаживания полк направится на территорию, которую, по словам экс-депутата, освобождают наши войска и которая нуждается в обороне.

Александр Шерин также пригласил всех кадровых офицеров «в дружный строй к достойным мужчинам».

Напомним, Александр Шерин был депутатом Госдумы в 2014—2021 годах, потом претендовал на пост председателя ЛДПР, но не был включен в бюллетень. В итоге его исключили из партии.

Ранее РЗН. Инфо составил список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которые могут отправиться на фронт.