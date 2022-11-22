В Рязани ищут очевидцев майского ДТП с мотоциклом и легковушкой

Авария случилась 7 мая на Первомайском проспекте.

В Рязани ищут очевидцев аварии с мотоциклом и легковушкой. Информация об этом во вторник, 22 ноября, появилась на сайте регионального управления МВД.

ДТП случилось 7 мая примерно в 22:55 вблизи дома № 21 по Первомайскому проспекту. Там 34-летний рязанец на мотоцикле Yamaha врезался в Renault Logan, которым управлял 52-летний местный житель.

В аварии пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просьба сообщить по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.