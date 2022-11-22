Сотрудники Росгвардии помогли предотвратить распространение пожара в здании в Рязани
Пожар произошел около полуночи 21 ноября в двухэтажном кирпичном нежилом доме по улице Лесопарковой.
Сотрудники Росгвардии помогли предотвратить распространение пожара в здании в Рязани. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила пресс-служба органа.
Пожар произошел около полуночи 21 ноября в двухэтажном кирпичном нежилом доме по улице Лесопарковой. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на задымление на первом этаже здания и позвонили в МЧС.
До прибытия пожарного расчета сотрудники осмотрели прилегающую к дому территорию и убедились, что в доме и рядом с ним нет людей.
Позже прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
При пожаре никто не пострадал.