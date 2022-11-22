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Сотрудники Росгвардии помогли предотвратить распространение пожара в здании в Рязани
Пожар произошел около полуночи 21 ноября в двухэтажном кирпичном нежилом доме по улице Лесопарковой.

Сотрудники Росгвардии помогли предотвратить распространение пожара в здании в Рязани. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила пресс-служба органа.

Пожар произошел около полуночи 21 ноября в двухэтажном кирпичном нежилом доме по улице Лесопарковой. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на задымление на первом этаже здания и позвонили в МЧС.

До прибытия пожарного расчета сотрудники осмотрели прилегающую к дому территорию и убедились, что в доме и рядом с ним нет людей.

Позже прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

При пожаре никто не пострадал.