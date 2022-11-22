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И.о. главы Скопина пообещала 22 ноября восстановить работу водопровода

И.о. главы Скопина пообещала 22 ноября восстановить работу водопровода.

И.о. главы Скопина Ирина Ланина пообещала 22 ноября восстановить работу водопровода. Об этом она сообщила на заседании правительства, отвечая на вопрос губернатора Павла Малкова.

«Ведется замена водопровода длиной один километр, подрядчики работают с опережением срока, ведется переподключение водозаборов. В микрорайоны Стекольный, Металлург и Коготково пока воду не подали. Надеемся, что 22 ноября после обеда будут завершены», — отметила Ланина.

По ее словам деньги на работы выделили из резервного фонда региона. Напомним, ранее жители Скопина жаловались, что вынуждены топить снег из-за отключения воды.