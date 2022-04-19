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Жительница Скопина пожаловалась на регулярные отключения воды
По ее словам, во вторник, 19 апреля, ресурса не было с 8:00 до вечера. Она отметила, что воду отключили в четвертый раз за месяц.

Жительница Скопина пожаловалась на регулярные отключения воды. Об этом она сообщила РЗН.инфо.

По ее словам, ресурса не было с 8:00 во вторник, 19 апреля. Подачу возобновили только вечером. При этом, отмечает женщина, ресурс отключили в четвертый раз за месяц.

«Вода стала грязная, ржавая. Все фильтры приходится менять каждый месяц. Техника из-за плохой воды выходит из строя: стиральная машинка, колонка просто забиты водным камнем», — сообщила горожанка. Она отметила, что жители Скопина жаловались на состояние водопровода в мэрию и прокуратуру.

Ранее горожане сообщали об отключении воды без предупреждения на двое суток.