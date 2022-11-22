Новогодние каникулы в этом году могут продлить

Новогодние каникулы могут стать длиннее на один день уже в этом году.

Новогодние каникулы могут стать длиннее на один день уже в этом году.

Госудма рассматривает законопроект, согласно которому 31 декабря будет признан официальным выходным уже в этом году, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Башкина.

Башкин заявил, что закон о выходном 31 декабря могут принять до конца 2022 года.

Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее.

«В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу», — сказал он.

По мнению Башкина, месяца вполне достаточно, для того чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.