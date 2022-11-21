Житель Скопинского района приговорен к шести годам колонии за похищение несовершеннолетнего

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Скопинского района, похитившего несовершеннолетнего и совершившего ряд других преступлений, сообщили в региональном следственном комитете.

Житель Скопинского района признан виновным в похищении несовершеннолетнего, незаконном проникновении в жилище и угоне автомобиля.

Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2021 года обвиняемый похитил 17-летнего школьника из мести его матери, ранее обратившейся в правоохранительные органы в связи с угрозой убийством, высказанной им в адрес данного подростка.

Информацию о местонахождении несовершеннолетнего обвиняемый выпытал у знакомого, угрожая и применяя физическую силу, после чего угнал его автомобиль и поехал на место.

Угрожая пистолетом, обвиняемый заставил несовершеннолетнего сесть в машину и вывез в безлюдное место. Издеваясь и запугивая подростка стрельбой в непосредственной близости от его головы, обвиняемый вынудил школьника встать на колени и извиниться за действия его матери. После этого он отпустил подростка.

Обвиняемый приговорен к заключению на шесть лет и четыре месяца исправительной колонии строгого режима.