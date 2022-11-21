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Виновник ДТП в Шацком районе оказался без прав

Водитель «семерки», которая столкнулась с «КамАЗом» сел за руль без прав. Об этом пишет издательство «Пресса».

По информации инспекторов ДТП, в аварии в Шацком районе при столкновении «семерку», вероятно, развернуло или отбросило. И ее задел проезжающий мимо большегруз. Остановившиеся водители помогли мужчине выбраться из сильно помятого автомобиля. Пострадавшего доставили в Шацкую межрайонную больницу. Выяснилось, что это— житель села Казачья Слобода Шацкого района. За руль он сел без прав.

Напомним, что по предварительной версии, он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине «КамАЗ» с полуприцепом. За рулем грузовика был 47-летний житель Рязанской области.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.