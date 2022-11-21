В США подтвердили вину ВСУ в убийстве российских военнопленных

Американская газета The New York Times заявила, что вина ВСУ в убийстве российских военнопленных подтверждена. Об этом пишет сайт издания.

Советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар напомнил, что после сдачи в плен военнослужащие считаются выведенными из строя, то есть некомбатантами. Несмотря на это, бойцы ВСУ выстрелили в безоружных и «не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, просто бросили на месте».

«Похоже, что большинству из них выстрелили в голову, — заявил Хаар. — Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, не было никаких усилий, чтобы подобрать их или помочь им».

Напомним, следователи завели уголовное дело после расстрела ВСУ российских военнопленных. Ранее в интернете распространился ролик, где украинские военные расстреляли не менее 11 россиян, попавших в плен.